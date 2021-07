Ciampino, attesa tifosi AS Roma per sbarco Mourinho (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – All’aeroporto di Ciampino sale la febbre da Special One. Circa 100 tifosi con bandiere al seguito e maglie giallorosse sono assiepati in un piazzale laterale adiacente alle piste, in attesa che atterri l’aereo con a bordo José Mourinho, il nuovo allenatore della Roma. La zona è presidiata dalla Polizia. Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021)– All’aeroporto disale la febbre da Special One. Circa 100con bandiere al seguito e maglie giallorosse sono assiepati in un piazzale laterale adiacente alle piste, inche atterri l’aereo con a bordo José, il nuovo allenatore della. La zona è presidiata dalla Polizia.

