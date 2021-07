Chiesa, la sua vocina (Di venerdì 2 luglio 2021) Circola un breve filmato di Federico Chiesa da piccolo nel quale si capisce un po’ tutto. Gli chiedono chi farà i gol, e lui risponde “io”, appoggiando la manina sul petto con la sicurezza di un adulto. A guardarlo oggi quel video, viene da pensare. Ci sono destini segnati negli occhi dei bambini, bagliori a cui dovremmo prestare più attenzione ogni volta che guardiamo i nostri figli. Così concentrati su noi stessi tendiamo a non assecondare le loro inclinazioni ma piuttosto a piegarle alle nostre aspettative. Enrico Chiesa, ex calciatore, avrebbe potuto esercitare lo stesso tipo di pressione su Federico, interpretando con ossessione il ruolo di papà alla ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Circola un breve filmato di Federicoda piccolo nel quale si capisce un po’ tutto. Gli chiedono chi farà i gol, e lui risponde “io”, appoggiando la manina sul petto con la sicurezza di un adulto. A guardarlo oggi quel video, viene da pensare. Ci sono destini segnati negli occhi dei bambini, bagliori a cui dovremmo prestare più attenzione ogni volta che guardiamo i nostri figli. Così concentrati su noi stessi tendiamo a non assecondare le loro inclinazioni ma piuttosto a piegarle alle nostre aspettative. Enrico, ex calciatore, avrebbe potuto esercitare lo stesso tipo di pressione su Federico, interpretando con ossessione il ruolo di papà alla ...

Nel mondo di Federico Chiesa: la sua Benedetta, l'amicizia con Morata, gli animali e… La Gazzetta dello Sport Chiesa, la sua vocina Federico Chiesa possiede anche quello, e proprio sul fisico ha costruito il suo inizio di carriera. Nessuno in questa Nazionale possiede il suo scatto, i suoi polmoni, le sue gambe decise. Si butta ...

