Chiedi a Iwata: arriva anche in Italia il libro Ask Iwata grazie a Planet Manga (Di venerdì 2 luglio 2021) L'ex Presidente di Nintendo Satoru Iwata, ai tempi, ha condotto una vasta serie di interviste di approfondimento che hanno rivelato qualcosa di più sul tempo, le energie e lo sforzo creativo necessari per la creazione dei tanti capolavori della grande N. Il lascito sull'industria del videogioco che ci ha lasciato Iwata dopo la sua morte, avvenuta nel 2015, si riversa ora in Ask Iwata - Words of Wisdom from Satoru Iwata, Nintendo's Legendary CEO, libro contenente interviste, aneddoti, riflessioni, pubblicato in Giappone da Hobonichi e ora ...

