Chiara Gualzetti, agghiacciante il killer: “Ecco come l’ho uccisa” (Di venerdì 2 luglio 2021) Altre diChiarazioni dell’assassino di Chiara Gualzetti. Ill reo confesso aveva raccontato tutto ad amica con dettagli raccapriccianti. Chiara Gualzetti (Fonte: Twitter)Altro caso che ha riempito le pagine e ha lasciato tutti di sasso. Perché non solo l’efferato gesto ma anche le successive diChiarazioni fanno rabbrividire. Si sono aggiunte altre parole del sedicenne che ha ucciso la povera Chiara. La 16enne è scomparsa domenica per poi essere ritrovata lunedì morta nei pressi dell’Abbazia di Monteveglio, nell’Emilia. Un caso che ha scosso tutti i ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 luglio 2021) Altre dizioni dell’assassino di. Ill reo confesso aveva raccontato tutto ad amica con dettagli raccapriccianti.(Fonte: Twitter)Altro caso che ha riempito le pagine e ha lasciato tutti di sasso. Perché non solo l’efferato gesto ma anche le successive dizioni fanno rabbrividire. Si sono aggiunte altre parole del sedicenne che ha ucciso la povera. La 16enne è scomparsa domenica per poi essere ritrovata lunedì morta nei pressi dell’Abbazia di Monteveglio, nell’Emilia. Un caso che ha scosso tutti i ...

VittorioSgarbi : “Io la colpivo ma lei resisteva”. C’è da rabbrividire leggendo la confessione dell’assassino di Chiara Gualzetti.… - Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - Agenzia_Dire : Il sindaco del Comune di Valsamoggia ha lanciato una raccolta fondi per supportare la famiglia di #ChiaraGualzetti… - angelo_di_dio : RT @ultimenotizie: Omicidio di Chiara Gualzetti, al via una raccolta fondi per aiutare la famiglia a coprire le spese legali. Ad annunciarl… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Omicidio di Chiara Gualzetti, al via una raccolta fondi per aiutare la famiglia a coprire le spese legali. Ad annunciarl… -