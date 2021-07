Chi fermerà Romelu Lukaku?

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tre settimane fa pensavamo che l’Italia sarebbe approdata ai quarti finalmente libera dalle insegne della favorita: ci saranno il Belgio, ci dicevamo, o in seconda battuta la Francia o eventualmente Spagna, Germania, Inghilterra a farci abbassare le ali e deporre le penne. Invece i mai generosi bookmaker di tutta Europa ci danno “sotto la pari” anche stasera, perché Hazard, perché De Bruyne, ma soprattutto perché l’Italia, per il modo in cui ha sbatacchiato tutte le avversarie per 90 minuti o almeno per trenta, come contro l’Austria, ma la mezz’ora buona. Sulla rivoluzione copernicana di Mancini, di stile e di sostanza, sono ormai stati scritti volumi che, dopo il pericolo scampato di ...