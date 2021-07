‘Che fatica la vita da Bomber’, ironia e scaramanzia social per Euro 2020 (Di venerdì 2 luglio 2021) La ‘vita da Bomber’? Una fatica, sì, ma anche un orgoglio e una soddisfazione immensa per Emanuele Stivala e Fabio Tocco, founder della community ‘Che fatica la vita da Bomber’, che dell’ironia sullo sport hanno fatto un marchio di fabbrica. Un marchio vincente, in questo caso, con milioni di utenti raggiunti ogni mese fra Instagram, Facebook, TikTok e Twitch e che dai primi post – “partiti per gioco”, spiegano – si è via via trasformato nel tempo in una vera e propria azienda. Contattati da Adnkronos per un commento sul match di stasera fra Italia e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) La ‘da? Una, sì, ma anche un orgoglio e una soddisfazione immensa per Emanuele Stivala e Fabio Tocco, founder della communitylada, che dell’sullo sport hanno fatto un marchio di fabbrica. Un marchio vincente, in questo caso, con milioni di utenti raggiunti ogni mese fra Instagram, Facebook, TikTok e Twitch e che dai primi post – “partiti per gioco”, spiegano – si è via via trasformato nel tempo in una vera e propria azienda. Contattati da Adnkronos per un commento sul match di stasera fra Italia e ...

Federugby : ?? La palla ovale sembra fatta apposta per chi viene da generazioni di comandanti e di marinai, fatica e lavoro di… - peppeprovenzano : Morto di fatica, a 27 anni. Grazie al sindaco di Brindisi per l'ordinanza che ferma il lavoro nelle ore più calde.… - graziano_delrio : Si muore nei campi, si muore per il caldo. Ieri un ragazzo del Mali, fuggito da una guerra e sfinito dalla fatica.… - Adnkronos : 'Che fatica la vita da Bomber', ironia e scaramanzia social per #Euro2020. Intervista a Emanuele Stivala e Fabio To… - FiorellaRicci2 : ??Confondere una bella immagine di Winbledon. Lo sport, la fatica, la pulizia del corpo e della mente, con una immag…

