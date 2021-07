Ceccardi | Il Parlamento europeo nega la discussione in aula sul caso Ciatti

(Di venerdì 2 luglio 2021) Bruxelles, 2 luglio 2021 - In una nota, l'europarlamentare della Lega, Susanna, interviene sulNiccolò. "Ilscrivepurtroppo non concede la ...

Advertising

LeonardoRamagi2 : @FPanunzi Sarà il classico deputato/senatore che almeno se perde le elezioni ha comunque una poltrona calda che lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceccardi Parlamento

LA NAZIONE

Bruxelles, 2 luglio 2021 - In una nota, l'europarlamentare della Lega, Susanna, interviene sul caso Niccolò Ciatti. "IlEuropeo _ scrive_ purtroppo non concede la possibilità di discutere della vicenda relativa all'omicidio di Niccolò Ciatti in aula. Dopo la scarcerazione da parte delle autorità ...Così Susanna, europarlamentare della Lega, componente della Commissione Affari Esteri, nel suo intervento durante la sessione plenaria delEuropeo .Bruxelles, 2 luglio 2021 - In una nota, l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, interviene sul caso Niccolò Ciatti. “Il Parlamento Europeo _ scrive Ceccardi _ purtroppo non concede la possibi ...Due punti di vista a confronto sulla vittoria nel 2016 della Lega a Cascina. Un ciclo che doveva aprirsi, la speranza di arrivare a controllare la Regione e poi la riconquista della città da parte del ...