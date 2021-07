Cava de’ Tirreni, costrinse al suicidio il titolare di un bar con usura: 51enne arrestato (Di venerdì 2 luglio 2021) usura a Cava de’ Tirreni: arrestato 51enne membro del clan Bisogno che si era fatto intestare l’attività commerciale dalla vittima. Un 51enne affiliato al clan Bisogno, attivo a Cava de’ Tirreni, è stato arrestato. L’uomo aveva costretto il titolare di un bar, poi suicidatosi, a cedergli la propria attività non potendo onorare un prestito ad Leggi su 2anews (Di venerdì 2 luglio 2021)de’membro del clan Bisogno che si era fatto intestare l’attività commerciale dalla vittima. Unaffiliato al clan Bisogno, attivo ade’, è stato. L’uomo aveva costretto ildi un bar, poi suicidatosi, a cedergli la propria attività non potendo onorare un prestito ad

Advertising

TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni-Vietri sul Mare - Coda A3 napoli-Salerno Coda tra Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare per incidente - cronista73 : Cava de’ Tirreni, arrestato boss usuraio: si fece cedere il bar dalla vittima che poi si suicidò - solonapoliebas1 : @SpudFNVPN Fausto, da Cava de' Tirreni - LaCittaSalerno : +++ L'OPERAZIONE +++ USURA ED ESTORSIONE: IN MANETTE FERRARA LEGGI QUI --> - corrmezzogiorno : #Napoli Costrinse a suicidio titolare di bar che non saldava debito: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Cava de’ Imprenditore arrestato a Nocera, anche abusi sessuali nei suoi supermercati - L'amministratore della società 365: IlCorrierino.com