Cava de' Tirreni, arrestato usuraio: costrinse commerciante al suicidio (Di venerdì 2 luglio 2021) Cava de' Tirreni, l'uomo obbligò il titolare di un bar a cedere l'attività: è ritenuto affiliato al locale clan camorristico Bisogno Getty ImagesI soldi da restituire prestati con tassi usuranti per portare avanti l'attività erano diventati l'estorsione che hanno spinto il titolare di un bar al suicidio. Oggi i carabinieri, su disposizione della DDA di Salerno, hanno arrestato un 51enne, Gennaro Ferrara, ritenuto affiliato al clan Bisogno di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, da almeno vent'anni. Secondo le indagini Ferrara aveva costretto il titolare del bar a ...

