Caso Malika Chalhy | oltre alla Mercedes spunta un cane da duemila euro

(Di venerdì 2 luglio 2021) Gli italiani l’avevano conosciuta a Le Iene quando la trasmissione aveva raccontato di questa ragazza,, cacciata di casa dfamiglia in quanto lesbica. Da un momento all’altro, quindi, si ritrovò senza un tetto, senza cibo e senza vestiti. Il programma aprì un fondo dove gli italiani potevano fare varie donazioni inper permetterle di ricominciare a vivere e si era arrivatibellezza di più di 150mila. Sta di fatto che la ragazza avrebbe speso quei soldi in altri sfizi e nelle ultime ore i commenti di moltissimi suoi seguaci hanno alimentato la polemica. ...

Gaia e Tommaso Zorzi si espongono sulA far scatenare il '', una foto postata da Gaia Zorzi nelle sue Instagram Stories che immortalava proprioChalhy nella sua Mercedes nuova ...La cantante si è trovata con i social e la mail sommersa di insulti per undi omonimia, la sua risposta su Twitter è al vetriolo. Negli anni non abbiamo mai avuto modo di ...tutte le furie...Pioggia di insulti social su Malika Ayane, scambiata per Malika Chalhy. L'artista è stata confusa dal popolo del web con la ragazza cacciata di casa mesi fa dai genitori perché lesbica, e poi benefici ...Malika Ayane scambiata per Malika Chalhy. Il messaggio della cantante: “La Malika che cercate non sono io”. Haters imprecisi e distratti o semplicemente analfabeti funzionali? La cantante Malika Ayane ...