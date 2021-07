Caso Istituto Vendite Giudiziarie, il tribunale di Bergamo revoca la concessione (Di venerdì 2 luglio 2021) È stata revocata la concessione amministrativa a V.G.C. s.r.l., società che svolge le funzioni di Istituto Vendite Giudiziarie nell’ambito del circondariato del tribunale di Bergamo. All’inizio del 2020 Procura e Guardia di finanza avevano scoperto 70 fascicoli spariti per altrettanti immobili, altri 25 rimasti incompleti, soldi incassati indebitamente e in contanti su pratiche che non prevedevano pagamenti. Alle indagini erano seguiti gli arresti. Nel provvedimento, firmato da Laura De Simone, presidente della Seconda Sezione Civile del tribunale di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 luglio 2021) È statata laamministrativa a V.G.C. s.r.l., società che svolge le funzioni dinell’ambito del circondariato deldi. All’inizio del 2020 Procura e Guardia di finanza avevano scoperto 70 fascicoli spariti per altrettanti immobili, altri 25 rimasti incompleti, soldi incassati indebitamente e in contanti su pratiche che non prevedevano pagamenti. Alle indagini erano seguiti gli arresti. Nel provvedimento, firmato da Laura De Simone, presidente della Seconda Sezione Civile deldi ...

