Caro bollette | aumento di 260 euro all’anno a famiglia | come informarsi per risparmiare

(Di venerdì 2 luglio 2021) “Nel corso degli ultimi mesi, Adiconsum ha raccolto diverse decine di segnalazioni da parte di famiglie che faticavano a pagare le utenze e chiedevanofare per rateizzarle – spiega Mina Busi, presidentessa di Adiconsum Bergamo -. Temo che nel prossimo futuro ne arriveranno sempre di più. La crisi legata alla pandemia ha tolto grande ricchezza dalle buste paga dei bergamaschi. Nei nostri uffici, quotidianamente arrivano persone o telefonate che lamentano il fatto che l’azienda non paga, che la cassa ritarda o che si barcamenano con il reddito di cittadinanza. Ora, il bruscopromesso, con rincari che si tradurranno in un...

Da un lato i rincari, che faranno lievitare le spese delle famiglie di circa 260 euro all'anno. Dall'altro gli effetti della crisi economica, con decine di lavoratori che denunciano ritardi nei ...E l'Autorità ha rivisto al rialzo leenergetiche: +10% per elettrico e oltre il 15% per il ... Ci sono sempre più famiglie e piccole imprese che soffrono il "bolletta" e che sono legate al ...Hai appena tirato un sospiro di sollievo nel ritrovarti a camminare senza mascherina, mentre le aziende recuperano quanto ...La denuncia arriva da Coldiretti Cuneo: in un paese come l’Italia, dove l’85% dei trasporti commerciali avviene su gomma, il record dei prezzi dei carburanti ha un effetto valanga sulla spesa. Secondo ...