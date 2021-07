"Cappuccino e cornetto al bar 7 euro. Prima del Covid pagavo 4,40": lo scontrino denuncia i rincari (Di venerdì 2 luglio 2021) Sedersi al tavolino di un bar, gustarsi Cappuccino e cornetto, diventerà un lusso? Mentre Federconsumatori denuncia un rincaro dei prezzi dei servizi offerti da bar e ristoranti, da più parti iniziano a diffondersi le segnalazioni di avventori e vecchi clienti, i quali si trovano spesso spaesati di fronte a un conto imprevedibilmente salato. È il caso di Cristina, che su Facebook ha pubblicato la foto dello scontrino della sua colazione in zona Parco Solari a Milano (quindi non Duomo né Navigli): 7 euro per un Cappuccino e una brioche. E la sua esperienza non è isolata. “Quanto costa da ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Sedersi al tavolino di un bar, gustarsi, diventerà un lusso? Mentre Federconsumatoriun rincaro dei prezzi dei servizi offerti da bar e ristoranti, da più parti iniziano a diffondersi le segnalazioni di avventori e vecchi clienti, i quali si trovano spesso spaesati di fronte a un conto imprevedibilmente salato. È il caso di Cristina, che su Facebook ha pubblicato la foto dellodella sua colazione in zona Parco Solari a Milano (quindi non Duomo né Navigli): 7per une una brioche. E la sua esperienza non è isolata. “Quanto costa da ...

