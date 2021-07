Caos M5s | Crimi ha indetto il voto per il direttorio | ma non dal blog delle stelle

(Di venerdì 2 luglio 2021) Nella crisi che può portare a una scissione tra i Cinque, c'è chi crede ancora in un difficilissimo spazio di mediazione. 19 senatori hanno formato una lettera - appello perché si possa ...

Advertising

petergomezblog : M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - fattoquotidiano : Caos M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - fattoquotidiano : Caos M5s, in Parlamento è iniziata la conta: ecco chi è pronto a seguire Giuseppe Conte e chi vuole restare con Bep… - juornoit : #Juorno #M5s è ancora caos e la scissione è dietro l'angolo ma c’è chi ancora media - ragusaibla : M5s, è caos totale. Perché Conte trema -

Ultime Notizie dalla rete : Caos M5s

Nella crisi che può portare a una scissione tra i Cinquestelle, c'è chi crede ancora in un difficilissimo spazio di mediazione. 19 senatori hanno formato una lettera - appello perché si possa ..." La pesante carenza di medici nei Pronto soccorso di Isernia ed Agnone mette a rischio la continuità del servizio ", ha sottolineato il capogruppoin Consiglio regionale Andrea Greco. Anche ...Situazione sempre più difficile negli ospedali molisani. M5S e organizzazioni sindacali accusano i vertici dell'Azienda sanitaria regionale ...Per ora le tensioni tra i 5 stelle non hanno influito sul governo. Ma se un centinaio di parlamentari grillini seguissero l'ex premier, gli scenari ...