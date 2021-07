Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per le Olimpiadi di Tokyo: nove barche in gara in Giappone (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono stati ufficializzati i nove equipaggi dell’Italia del Canottaggio impegnati nei Giochi, ovvero tutti quelli che si erano già qualificati in occasione dei Mondiali di Linz 2019: dopo aver reso noti i 26 convocati è stata ora definita anche la composizione degli equipaggi. In Giappone, oltre ai 23 titolari, l’Italia potrà portare tre riserve per quattro senza senior maschile, quattro di coppia senior maschile e quattro di coppia senior femminile. Va ricordato che per le quote ottenute ai Mondiali 2019 ogni Paese può far partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo in ogni ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono stati ufficializzati idelimpegnati nei Giochi, ovvero tutti quelli che si erano già qualificati in occasione dei Mondiali di Linz 2019: dopo aver reso noti i 26 convocati è stata ora definita anche la composizione degli. In, oltre ai 23 titolari, l’Italia potrà portare tre riserve per quattro senza senior maschile, quattro di coppia senior maschile e quattro di coppia senior femminile. Va ricordato che per le quote ottenute ai Mondiali 2019 ogni Paese può far partecipare ai Giochi Olimpici diin ogni ...

Canottaggio – Ufficializzata la squadra olimpica con 26 azzurri distribuiti in 9 specialità ROMA, 02 luglio 2021 – L’Italia del canottaggio è pronta a volare a Tokyo per partecipare ai XXXII Giochi Olimpici estivi con le regate olimpiche, sulle acque del Sea Forest Waterway, dal 23 al 30 lug ...

