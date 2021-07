Canada, manifestanti abbattono statua della regina Elisabetta: “Simbolo di colonialismo e razzismo” (Di venerdì 2 luglio 2021) Winnipeg, 2 giu – Alcune importanti statue della regina Vittoria e della regina Elisabetta II sono state abbattute dai manifestanti in Canada, mentre cresce la rabbia per la morte di centinaia di bambini indigeni nelle scuole cattoliche, morti scoperte con il ritrovamento di diverse fosse comuni. Canada, giù la regina Vittoria e la regina Elisabetta II I manifestanti in Canada hanno applaudito quando la statua della regina ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 luglio 2021) Winnipeg, 2 giu – Alcune importanti statueVittoria eII sono state abbattute daiin, mentre cresce la rabbia per la morte di centinaia di bambini indigeni nelle scuole cattoliche, morti scoperte con il ritrovamento di diverse fosse comuni., giù laVittoria e laII Iinhanno applaudito quando la...

