Canada in fiamme, la fuga dei cittadini dal villaggio di Lytton | video (Di venerdì 2 luglio 2021) Non si è ancora conclusa l'emergenza caldo in Canada. Il caldo record ha causato lo scoppio di oltre 60 incendi che hanno completamente devastato parte della Columbia Britannica. Distrutto quasi completamente il villaggio di Lytton, a 260 km da Vancouver. Il sindaco del villaggio ha disposto l'immediata evacuazione dopo che in un quarto d'ora la cittadina è stata risucchiata da fiamme alte oltre un metro. Le immagini mostrano intere foreste completamente avvolte dalle fiamme.

