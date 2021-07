Can Yaman presenta Diletta Leotta alla Nonna! (FOTO) (Di venerdì 2 luglio 2021) Can Yaman porta Diletta Leotta a fare la conoscenza di sua nonna, con la benedizione della madre Guldem. Leggi su comingsoon (Di venerdì 2 luglio 2021) Canportaa fare la conoscenza di sua nonna, con la benedizione della madre Guldem.

Advertising

MarioManca : Alessio rilassati, non sarai mai Can Yaman. #temptationisland - Cosmopolitan_IT : Diletta in Turchia per conoscere i genitori di Can @DilettaLeotta #CanYaman #DilettaLeotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman a Istanbul: la foto in moschea e quella della futura suocera - Maria81645501 : RT @Mary96231807: Esatto. Molto vero questo articolo su Can .. - MaribelLim : RT @CanYamanAslan: È online il Nuovo Numero di Can Yaman Aslan MAG ?? La copertina di Luglio è dedicata a Can, semplicemente lui... Abbiam… -