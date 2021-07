Calendario scolastico 2021/22, le date regione per regione: i ponti e le festività (Di sabato 3 luglio 2021) Già pronti per molti territori i calendari per l'anno scolastico che inizierà il prossimo autunno. Bolzano precede tutti e parte il 6 settembre. Una settimana dopo, cioè lunedì 13 settembre, sarà la volta di Milano e Roma, mentre mercoledì 15 di Napoli. Ultime Puglia e Calabria: lunedì 20 settembre. Ecco tutti i dettagli Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 luglio 2021) Già pronti per molti territori i calendari per l'annoche inizierà il prossimo autunno. Bolzano precede tutti e parte il 6 settembre. Una settimana dopo, cioè lunedì 13 settembre, sarà la volta di Milano e Roma, mentre mercoledì 15 di Napoli. Ultime Puglia e Calabria: lunedì 20 settembre. Ecco tutti i dettagli

Advertising

zazoomblog : Calendario Scolastico 2021-22: date inizio tutte le festività e i ponti - #Calendario #Scolastico #2021-22: - skuolanet : Calendario scolastico 2021-2022 regione per regione ?? ?? - infoitinterno : Calendario scolastico 2021/2022: inizio scuola, date e ponti - Regione per regione - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Approvato il Calendario Scolastico 2021/2022: in classe il 15 settembre, ultima campanella il 10 giugno. Assessore Cavo: “S… - infoitinterno : Calendario scolastico 2021-2022: quando comincia la scuola, i ponti e le feste regione per regione -