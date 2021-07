Caldo anomalo al Nord: tante le vittime. Una situazione imbarazzante (Di venerdì 2 luglio 2021) Ondata di Caldo in Canada, temperature impressionanti in tutto il Paese. Le temperature ben oltre la media stagionale stanno mettendo in pericolo il Canada. Da diversi giorni infatti in tutta la nazione è stato rilevato un Caldo anomalo che sta mettendo a dura prova il paese Nord americano. L’ondata record è stata registrata a ovest del Canada e sulla costa USA del Nord-ovest del Pacifico. A riferirlo sono state le fonti della polizia locale delle zone interessate. Lytton, Canada (Screenshot Instagram)Sono giorni di Caldo storici, mai visti prima nella nazione, che purtroppo hanno creato ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Ondata diin Canada, temperature impressionanti in tutto il Paese. Le temperature ben oltre la media stagionale stanno mettendo in pericolo il Canada. Da diversi giorni infatti in tutta la nazione è stato rilevato unche sta mettendo a dura prova il paeseamericano. L’ondata record è stata registrata a ovest del Canada e sulla costa USA del-ovest del Pacifico. A riferirlo sono state le fonti della polizia locale delle zone interessate. Lytton, Canada (Screenshot Instagram)Sono giorni distorici, mai visti prima nella nazione, che purtroppo hanno creato ...

Advertising

SPerdente : @acmilan La morte per caldo anomalo? - avatar_tor : @frank9you @LucioMalan dallo stesso sito il caldo anomalo si riscontra in località canadesi - CDNewsCalabria : Caldo anomalo e previsioni per il resto della stagione estiva: le risposte degli esperti Unical - Zippo88lrr : Certo certo. Caldo anomalo. Ogni estate la stessa pippa. Intanto da me, 257mslm, stamattina erano tredici gradi....… - v_claudio : Dunque questo caldo anomalo, afoso, con cielo 'strano' è passato e non si sono visti #terremoti. Bene, ora ricordat… -