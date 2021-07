Calcio:Roma;messaggi social tifosi per arrivo Mourinho (Di venerdì 2 luglio 2021) Il conto alla rovescia per l'arrivo di José Mourinho a Roma è cominciato, così come sale sempre più l'entusiasmo della tifoseria. "Daje Mou"; "Dajeeee José, dajeeee. Andiamo a vincere". Questo il tono ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Il conto alla rovescia per l'di Joséa Roma è cominciato, così come sale sempre più l'entusiasmo della tifoseria. "Daje Mou"; "Dajeeee José, dajeeee. Andiamo a vincere". Questo il tono ...

