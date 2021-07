Calciomercato | UFFICIALE l’acquisto del portiere | Il comunicato

Advertising

DiMarzio : Adesso è anche ufficiale: #Buksa al @GenoaCFC #calciomercato @SkySport ? - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Hakimi al #Psg ufficiale nel giro di un giorno. Vorremmo tanto non dover vendere altri gioca… - DiMarzio : #Calciomercato, l'#Inter, #Ranocchia e #DAmbrosio ancora insieme - Fantacalcio : UFFICIALE - Atalanta, preso Musso: il comunicato - Toro_News : ? | MERCATO Le principali trattative di mercato della altre squadre di #SerieA: #Barrow passa a titolo definitivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato UFFICIALE

Corriere dello Sport

BERGAMO - Un colpo di cui si parlava ormai da giorni, che adesso ha assunto anche i crismi dell'ufficialità con Juan Musso che è un nuovo giocatore dell' Atalanta . Il portiere argentino classe 1994, ...LECCE - Non solo nuovi acquisti per il Lecce di Marco Baroni, ma anche conferme. Come quella divenutadel portiere Marco Bleve , che ha rinnovato il suo contratto scaduto il 30 giugno fino al termine della stagione 2022/23. Lo ha reso noto lo stesso club salentino con questo comunicato: " L'...RIETI - Kevin Bonifazi è ufficialmente un nuovo calciatore del Bologna. Il difensore sabino, classe '96, è stato acquisito dalla Spal "a titolo definitivo" dal ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Giovedì 1 luglio ha preso ufficialmente il via la sessione estiva di calciomercato, che si concluderà martedì 31 agosto. Nel ...