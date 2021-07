Calciomercato Premier, Soumarè passa dal Lille al Leicester. Le ultime (Di venerdì 2 luglio 2021) Boubakary Soumarè passa dal Lille al Leicester, firmando un quinquennale con le Foxes. Gli ultimi aggiornamenti Boubakary Soumarè, protagonista della Ligue 1 vinta dal Lille, è pronto al trasferimento in Premier League. Il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale con le Foxes, dopo un’operazione costata complessivamente 20 milioni di euro. Ecco le prime parole del giocatore francese alla stampa britannica: «Il Leicester è un club molto ambizioso. Quando mi hanno parlato dei loro piani e di quello che volevano da me, ho capito subito di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Boubakarydalal, firmando un quinquennale con le Foxes. Gli ultimi aggiornamenti Boubakary, protagonista della Ligue 1 vinta dal, è pronto al trasferimento inLeague. Il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale con le Foxes, dopo un’operazione costata complessivamente 20 milioni di euro. Ecco le prime parole del giocatore francese alla stampa britannica: «Ilè un club molto ambizioso. Quando mi hanno parlato dei loro piani e di quello che volevano da me, ho capito subito di ...

Advertising

Alemilanista86 : RT @TeoBellan: Ufficiale Boubakary Soumaré dal Lille al Leicester City. Vedremo che impatto avrà il centrocampista ex PSG in Premier League… - TeoBellan : Ufficiale Boubakary Soumaré dal Lille al Leicester City. Vedremo che impatto avrà il centrocampista ex PSG in Premi… - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Juventus, non #Rientra nei #Piani | “Via #Anche a zero” - infoitsport : Calciomercato Milan, addio Premier League: via libera per il bomber - infoitsport : Calciomercato Milan, addio Premier League: via libera per il bomber -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Premier Calciomercato Milan, no a Jorge Mendes - Cambia l'erede di Calhanoglu Calciomercato Milan, c'è chi dice no a Jorge Mendes. Cambia l'erede di Calhanoglu. Maldini guarda alla Premier League C'è chi dice no a Jorge Mendes . Prima la Fiorentina, adesso il Milan. Non sembra ...

Rivoluzione Serie A, UFFICIALE: il nuovo calendario avrà i gironi asimmetrici tra andata e ritorno Il nuovo format, già in vigore in altri campionati come la Premier League, la Liga e la Ligue 1, avrà una particolare novità rispetto alle altre nazioni che lo hanno adottato', COME FUNZIONA - Nella ...

Kane, Grealish, Hakimi: tutte le mosse delle big in Premier La Gazzetta dello Sport Merkel, nuovo monito a Johnson: “Troppi 60mila tifosi a Wembley” Nuovo monito di Angela Merkel all’indirizzo di Boris Johnson e circa "la preoccupazione" della Germania sull'affluenza allo stadio di Wembley incrementato a 60.000 persone per le semifinali e la final ...

Serie A 2021-22, arriva il calendario asimmetrico Milano, 2 luglio 2021 - In Serie A debutta il calendario asimmetrico nella sequenza delle giornate di ritorno rispetto al girone di andata. La decisione per il campionato 2021-22 è arrivata oggi duran ...

Milan, c'è chi dice no a Jorge Mendes. Cambia l'erede di Calhanoglu. Maldini guarda allaLeague C'è chi dice no a Jorge Mendes . Prima la Fiorentina, adesso il Milan. Non sembra ...Il nuovo format, già in vigore in altri campionati come laLeague, la Liga e la Ligue 1, avrà una particolare novità rispetto alle altre nazioni che lo hanno adottato', COME FUNZIONA - Nella ...Nuovo monito di Angela Merkel all’indirizzo di Boris Johnson e circa "la preoccupazione" della Germania sull'affluenza allo stadio di Wembley incrementato a 60.000 persone per le semifinali e la final ...Milano, 2 luglio 2021 - In Serie A debutta il calendario asimmetrico nella sequenza delle giornate di ritorno rispetto al girone di andata. La decisione per il campionato 2021-22 è arrivata oggi duran ...