Calciomercato Milan – Zaccagni potrebbe rinnovare con il Verona

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, operazione #Tonali in chiusura: nuovo sconto del #Brescia - DiMarzio : Da #Tonali a #Bakayoko e #Odriozola: le ultime sul #calciomercato del #Milan - DiMarzio : #Pobega, #Lirola e #Fisic: il punto sul mercato dell'#Atalanta - SEMPREFMILAN : RT @MilanNewsit: Di Marzio: 'Milan Femminile, in arrivo Stapelfeldt e Andersen' - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Milan, Olzer nella trattativa per Tonali: al Brescia a titolo definitivo, ma i rossoneri avranno il diritto di recompra ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Tre strade per l'ivoriano Sono ore intense in casaper una finestra diestiva che ha fatto già registrare due cessioni importanti. Doppio addio a parametro zero per Donnarumma e ...E qui allora ilandrebbe a stringere per uno tra Berardi e Damsgaard . Per le altre operazioni, Tonali non si sblocca: ma il centrocampista non accetterebbe altre destinazioni e il suo ritorno ...Stando a quanto riportato da Il Corriere di Verona infatti, nelle scorse settimane il centrocampista dell'Hellas Verona classe 1995 è diventato l'oggetto del desiderio di Napoli ...Miralem Pjanic vuole solo la Juventus e lo avrebbe dimostrato rifiutando qualsiasi avance di squadre italiane Come riferito da Sport Miralem Pjanic è ormai giunto al capolinea della sua esperienza al ...