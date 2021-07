Calciomercato Juventus | ritorno possibile | Spunta la data!

Advertising

DiMarzio : Dall'#Arsenal alla #Juve, il dirigente del #Sassuolo ha fatto il punto sul futuro di #Locatelli - Gazzetta_it : Juve donne, è la nazionale Peyraud-Magnin il nuovo portiere - Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, sfuma un altro obiettivo per l’attacco - sportli26181512 : La Juve studia Vanderson, il terzino del Gremio che può arrivare in sinergia con un club: Juventus-Gremio, Douglas… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo- Gremio, Douglas Costa ma non solo. Dopo aver chiuso l'affare che ha riportato l'ex Bayern Monaco in Brasile, i due club potrebbero riprendere i contatti per un giocatore che farebbe il ...È stato chiaro Pavel Nedved , quando nella conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza dellaha parlato del futuro di Paulo Dybala . Un argomento caldo per i bianconeri, da ...Ben quattro uscite di assoluto valore nel mirino della Serie A: il PSG sfoltisce la rosa, 120 milioni per il poker di big ...Una partita di altissimo livello e di grandissima qualità dal punto di vista tecnico. Belgio e Italia si sono affrontate nel match dei quarti di finale di Euro 2021, la squadra di Roberto Mancini ha d ...