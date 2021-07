Calciomercato Juventus | niente aste per Locatelli | la situazione

(Di venerdì 2 luglio 2021): i bianconeri vogliono Manuel, ma vorrebbero partecipare adsoprattutto dopo l’importante interesse dell’Arsenal per il centrocampista Tuttosport dà le novità sull’affare. Può darsi che il weekend passi senza novità sostanziali anche se le basi per la trattativa sono state poste. Il Sassuolo non recede dalla richiesta di 40 milioni, possibilmente cash pur con la disponibilità a concedere un pagamento dilazionato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L’alternativa resta quella ...

Advertising

DiMarzio : Dall'#Arsenal alla #Juve, il dirigente del #Sassuolo ha fatto il punto sul futuro di #Locatelli - Gazzetta_it : Rinnovo Cuadrado, manca solo la firma. Pinsoglio fino al 2023, Chiellini a un passo - Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - TUTTOJUVE_COM : Sky Sport - Resta in piedi l'ipotesi Sirigu per la Juventus - calciomercatoit : ??#Juventus, si lavora ai rinnovi: #Cherubini vuole trattenere sia #Chiellini che #Cuadrado -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Juventus News 24

In casaè pronto il doppio rinnovo di Chiellini e Cuadrado, Cherubini al lavoro per ilbianconeroNon solo acquisti o cessioni. Lalavora sul mercato anche per blindare alcuni elementi importanti della sua rosa. Tra questi figurano il capitano Giorgio Chiellini, ...Inter e Milan sono sempre più lontane per volontà del calciatoreLaè chiamata a fare scelte importanti sul, alla ricerca di nomi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di ...De Laurentiis ha raccontato a tutti le condizioni in cui versa il calcio, sommerso dai debiti e in cerca di salvataggi. Con 24 ore di anticipo, rispetto ai suoi colleghi della Lega, ha messo la faccen ...Salvatore Sirigu, portiere classe 1987 del Torino e della nazionale di Mancini, resta un nome buono per il mercato della Juventus: come riportato da "Sky Sport", l'esperto ...