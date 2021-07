Calciomercato | futuro Messi | Arriva l’offerta del top club

Advertising

Commenta per primo Bruno Hincapié , difensore centrale del Talleres , ora impegnato con l' Ecuador in Copa America, dove giocherà i quarti di finale contro l'Argentina, parla del suoa Radio Impacto : 'Un calciatore sogna di andare all'estero e di andare in campionati migliori. Se mi verrà data l'opportunità di andare, sarà meglio coglierla. Non ho ancora parlato con il ...Joan Laporta è sicuro suldi Leo Messi : "Noi vogliamo che rimanga e lui vuole restare" . Il presidente del Barcellona ha dichiarato alla televisione pubblica spagnola che "procedono come previsto" i negoziati per il ...Sono passati quasi due mesi da quel "Daje Roma" che aveva scatenato la piazza giallorossa. Era il 4 maggio, il giorno in cui era stato annunciato a sorpresa l'ingaggio da parte della società romanista ...È palese che il calciomercato della Juventus sia fortemente influenzato dal futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese potrebbe lasciare la Vecchia Signora, dopo una stagione favorevole al ...