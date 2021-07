Calciomercato, c’è il si di Spalletti per Gudmundsson ed Emerson Palmieri (Di venerdì 2 luglio 2021) Calciomercato, si di Spalletti a Gudmundsson ed Emerson Palmieri A Napoli è ufficialmente iniziata l’era Spalletti, con il tecnico toscano che sta trascorrendo le sue … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 2 luglio 2021), si diedA Napoli è ufficialmente iniziata l’era, con il tecnico toscano che sta trascorrendo le sue … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Tottenham, contatti avviati per #Tomiyasu. Sul difensore c'è sempre l'Atalanta - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA C'E' L'OK DI SPALLETTI, IN ARRIVO UN CLAMOROSO DOPPIO COLPO PER IL NAPOLI >>>>>>… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Svanberg può lasciare il Bologna: c'è anche la Juventus - internewsit : UFFICIALE - Musso va all'Atalanta dopo le tante voci sull'Inter: c'è l'accordo - - sportli26181512 : Sorpresa Milan: contatti con l'Ajax per Tadic: Il Milan è a caccia di rinforzi sulla trequarti, dove c'è...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato c’è Il reale ostacolo tra il Torino e Messias? E’ la Fiorentina ma la richiesta del Crotone è in doppia ... fiorentinanews.com