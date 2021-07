Calciomercato Bologna | ufficiale l’acquisto di Soumaoro

Advertising

Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ?????? #UFFICIALE - #Bologna, riscattato il cartellino di #Soumaoro dal #Lille ??? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato ht… - LeBombeDiVlad : ?????? #UFFICIALE - #Bologna, riscattato il cartellino di #Soumaoro dal #Lille ??? #LBDV #LeBombeDiVlad… - Cucciolina96251 : RT @FinoAllaF1n3: Il #Bologna riscatta sia #Barrow che #Soumaoro #calciomercato #SerieA - FinoAllaF1n3 : Il #Bologna riscatta sia #Barrow che #Soumaoro #calciomercato #SerieA - sportli26181512 : Calciomercato Bologna, riscattato anche Soumaoro: Dopo Barrow esercitata l'opzione con il Lille per il difensore… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna

Corriere dello Sport

Commenta per primo Tramite un comunicato ufficiale, ilha annunciato il riscatto di Adama Soumaoro : 'IlFc 1909 comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore Adama Soumaoro dal Lille Olympique Sporting Club'.- Ad un giorno dall'apertura della sessione estiva del mercato ilha già piazzato una grossa accelerata. Dopo l'acquisto di Kevin Bonifazi e il riscatto di Musa Barrow arriva un'altra operazione in entrata: è il turno di Adama Soumaoro , per cui i rossoblù (...Adama Soumaoro è a tutti gli effetti un giocatore del Bologna, è stato riscattato per 2,5 milioni di euro. Il secondo acquisto in difesa dopo Bonifazi: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver esercitato ...FERRARA. E’ arrivato il giorno di Pep Clotet: da oggi (2 luglio) il catalano, ex del Brescia, è il nuovo allenatore della Spal. Il neo tecnico biancazzurro ha sottoscritto un contratto fino al 30 giug ...