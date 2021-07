Calciomercato Atalanta: Gasperini punta Frabotta. I dettagli (Di venerdì 2 luglio 2021) Gianluca Frabotta nel mirino di tre squadre di Serie A: ecco i club sul terzino della Juventus che potrebbe lasciare Torino Si muove il mercato della Juventus, anche in uscita. Uno dei giocatori candidati a lasciare Torino è Gianluca Frabotta: il terzino è un obiettivo del Genoa e negli ultimi giorni si è fatto avanti anche l’Empoli, Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Atalanta vorrebbe acquistare il terzino classe 1999 a titolo definitivo: Gasperini vorrebbe portarlo alla Dea per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Gianlucanel mirino di tre squadre di Serie A: ecco i club sul terzino della Juventus che potrebbe lasciare Torino Si muove il mercato della Juventus, anche in uscita. Uno dei giocatori candidati a lasciare Torino è Gianluca: il terzino è un obiettivo del Genoa e negli ultimi giorni si è fatto avanti anche l’Empoli, Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’vorrebbe acquistare il terzino classe 1999 a titolo definitivo:vorrebbe portarlo alla Dea per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

