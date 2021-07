Calciomercato, Andrè Silva verso il Lipsia: sostenute oggi le visite mediche (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ex calciatore del Milan Andrè Silva è pronto a trasferirsi al Lipsia: c’è l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo dall’Eintracht Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Andrè Silva è in procinto di trasferirsi dall’Eintracht Francoforte al Red Bull Lipsia. C’è l’accordo tra i club per il trasferimento a titolo definitivo, il contratto verrà firmato una volta che saranno espletate le pratiche con gli agenti del giocatore. Silva ha sostenuto le visite mediche nella giornata odierna. André Silva ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ex calciatore del Milanè pronto a trasferirsi al: c’è l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo dall’Eintracht Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano,è in procinto di trasferirsi dall’Eintracht Francoforte al Red Bull. C’è l’accordo tra i club per il trasferimento a titolo definitivo, il contratto verrà firmato una volta che saranno espletate le pratiche con gli agenti del giocatore.ha sostenuto lenella giornata odierna. André...

Advertising

PietroAgoglia : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Lipsia, tutto fatto per #AndréSilva: ha già svolto le visite mediche ?? Le ultime sull’ex attaccante del #Milan #Le… - LeBombeDiVlad : ???? #Lipsia, tutto fatto per #AndréSilva: ha già svolto le visite mediche ?? Le ultime sull’ex attaccante del #Milan… - Andre_Costa95 : RT @fcin1908it: Inter, summit dirigenza-Inzaghi: all-in per Bellerin, Alonso anche senza Hakimi - Cucciolina96251 : RT @InterTW_: ?? Secondo @DiMarzio, André Onana sarebbe molto vicino all'Inter. Il portiere dell'Ajax arriverebbe a parametro zero per la… - Andre_Costa95 : RT @fcin1908it: Ausilio nicchia su Onana, Sky: “Volontà Inter chiara per la nuova stagione” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Andrè Calciomercato Inter, arriva il portiere: si chiude per Onana Calciomercato Inter: i nerazzurri sarebbero vicini a chiudere il colpo Onana per la porta a parametro zero Passi in avanti importanti dell'Inter per André Onana. Secondo Sky Sport, il portiere ...

CM.IT - Calciomercato Inter, 'salta' il colpo a zero: le ultime Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale ...

Calciomercato Fiorentina, Caceres andrà via: le parole dell'agente Fantacalcio.it Inter: i nerazzurri sarebbero vicini a chiudere il colpo Onana per la porta a parametro zero Passi in avanti importanti dell'Inter per André Onana. Secondo Sky Sport, il portiere ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale ...