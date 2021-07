Calcio, rottura del tendine d’Achille per Leonardo Spinazzola (Di sabato 3 luglio 2021) La Nazionale italiana di Calcio perde Leonardo Spinazzola: l’azzurro era uscito al 76? del match contro il Belgio, pochi minuti dopo aver mancato il colpo del ko per chiudere la partita, poi comunque vinta dall’Italia per 2-1. Mancini era subito stato costretto al cambio. Al suo posto era entrato Emerson Palmieri, con Spinazzola portato via in barella: per lui, secondo quanto scritto da Eurosport, il responso è stato senza appello. A caldo si parlava di possibile stiramento o strappo, ma a fine partita si è capito che si tratta di rottura del tendine d’Achille. Foto: ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) La Nazionale italiana diperde: l’azzurro era uscito al 76? del match contro il Belgio, pochi minuti dopo aver mancato il colpo del ko per chiudere la partita, poi comunque vinta dall’Italia per 2-1. Mancini era subito stato costretto al cambio. Al suo posto era entrato Emerson Palmieri, conportato via in barella: per lui, secondo quanto scritto da Eurosport, il responso è stato senza appello. A caldo si parlava di possibile stiramento o strappo, ma a fine partita si è capito che si tratta didel. Foto: ...

