Calcio, Mourinho arriva a Ciampino: tifosi in delirio. La Roma entra nell’era dello “Special One” (video) (Di venerdì 2 luglio 2021) Per la Roma Calcio comincia l’era dello Special One. José Mourinho è infatti arrivato all’aeroporto di Ciampino, a meno di due mesi dall’annuncio del suo ingaggio da parte del club capitolino. Il tecnico portoghese ha subito inaugurato “l’operazione simpatia” (ma non ne aveva bisogno) mostrando ai tifosi una sciarpa giallorossa. Tutto improntato al nero, mascherina compresa, il resto del suo look. A lui invece hanno consegnato un kit con un’agenda personalizzata. Mourinho è arrivato (con leggero ritardo sull’orario ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 luglio 2021) Per lacomincia l’eraOne. Joséè infattito all’aeroporto di, a meno di due mesi dall’annuncio del suo ingaggio da parte del club capitolino. Il tecnico portoghese ha subito inaugurato “l’operazione simpatia” (ma non ne aveva bisogno) mostrando aiuna sciarpa giallorossa. Tutto improntato al nero, mascherina compresa, il resto del suo look. A lui invece hanno consegnato un kit con un’agenda personalizzata.to (con leggero ritardo sull’orario ...

