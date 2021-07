Calcio: 20 giorni di inibizione e ammenda per il presidente del Benevento Vigorito (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - Il Tribunale Federale-Sezione Disciplinare ha inflitto venti giorni di inibizione e un'ammenda di 9.000 euro al presidente del Benevento Oreste Vigorito. ammenda di 9.000 euro anche per il club. Il Procuratore federale aveva deferito il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, per le “dichiarazioni lesive della reputazione” nei confronti di Paolo Silvio Mazzoleni arbitro addetto al Var della partita di campionato Benevento-Cagliari giocata il 9 maggio scorso e finita con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - Il Tribunale Federale-Sezione Disciplinare ha inflitto ventidie un'di 9.000 euro aldelOrestedi 9.000 euro anche per il club. Il Procuratore federale aveva deferito ildel, Oreste, per le “dichiarazioni lesive della reputazione” nei confronti di Paolo Silvio Mazzoleni arbitro addetto al Var della partita di campionato-Cagliari giocata il 9 maggio scorso e finita con la ...

