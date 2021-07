**Calabria: Ventura, 'passo di lato per evitare strumentalizzazioni'** (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - “Avevo deciso di raccogliere l'invito a candidarmi a presidente della Regione Calabria e condurre una battaglia fiera e leale, a viso aperto, con parole chiare e proposte concrete per ridare dignità alla Calabria e orgoglio ai calabresi. Preferisco però, con dolore, fare un passo di lato per evitare che vicende, che -lo sottolineo con forza- non mi riguardano personalmente, possano dare adito a strumentalizzazioni che nulla avrebbero a che fare con il merito della campagna elettorale". Lo afferma in una nota Anna Maria Ventura. "Ho la responsabilità -aggiunge- di tutelare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - “Avevo deciso di raccogliere l'invito a candidarmi a presidente della Regione Calabria e condurre una battaglia fiera e leale, a viso aperto, con parole chiare e proposte concrete per ridare dignità alla Calabria e orgoglio ai calabresi. Preferisco però, con dolore, fare undiperche vicende, che -lo sottolineo con forza- non mi riguardano personalmente, possano dare adito ache nulla avrebbero a che fare con il merito della campagna elettorale". Lo afferma in una nota Anna Maria. "Ho la responsabilità -aggiunge- di tutelare le ...

