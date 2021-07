BUKSA | IL NUOVO GIOIELLINO DEL GENOA CON IL GOL NEL SANGUE

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ilha ufficializzato l’acquisto del giovanissimo Aleksander. L’attaccante classe 2003 arriva dal Wisla Cracovia, un acquisto voluto da Enrico Preziosi per ripetere l’esperienza già avuta con Piatek, il quale sorprese tutti alla sua prima stagione in Italia. Questa volta si tratta di un acquisto di prospettiva essendo una promessa del calcio polacco. Nel 2020 è stato inserito dal Guardian nella lista dei migliori sessanta talenti nati nel 2003. Inoltre, il giocatore era già seguito in Europa, ma ilè riuscito a battere la concorrenza di diverse squadre comprese Borussia Dortmund (che di giovani se ne intende) e Udinese, ...

Advertising

gnomini : RT @RaimondoDM: UFFICIALE Aleksander #Buksa è un nuovo attaccante del #Genoa. @TuttoMercatoWeb - SCalciomercato : ? Nuovo arrivo in casa #Genoa ????, che si assicura il giovane talento Aleksander #Buksa ????, centravanti polacco dal… - RaimondoDM : UFFICIALE Aleksander #Buksa è un nuovo attaccante del #Genoa. @TuttoMercatoWeb -

Ultime Notizie dalla rete : BUKSA NUOVO

Il Genoa ha ufficializzato l'acquisto del giovane polacco, Aleksanderrinforzo per il club ligureColpo del Genoa di Preziosi. I liguri - attraverso i propri canali ufficiali - hanno comunicato di aver ingaggiato l'attaccante polacco, Aleksander. Per ...Aleksanderè unattaccante del Genoa. Lo ha annunciato il club ligure con una nota sul proprio sito ufficiale. "Il Genoa Cricket and Football Club annuncia di aver ingaggiato l'attaccante polacco ...Il Genoa ha ufficializzato l'acquisto del giovane polacco, Aleksander Buksa. Nuovo rinforzo per il club ligure ...Il Genoa ha ufficializzato l'acquisto di Buksa, promettente centravanti del Wisla Cracovia ed in scadenza di contratto con i polacchi ...