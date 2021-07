Britney Spears | arriva la stangata del giudice Cosa non potrà fare

(Di venerdì 2 luglio 2021) La stella della musica non ce la fa più e dopo 13 anni ha portato suo padre in tribunale. Grossa sorpresa però quella che tocca a. La annosa vicenda che riguarda la Reginetta del Pop ed i suoi grossi problemi di natura personale è infine approdata in tribunale. Nel corso degli ultimi giorni proprioaveva rilasciato delle scottanti dichiarazioni.Foto da InstagramIn una videoconferenza con tanto di collegamento con il tribunale di Los Angeles, la 39enne star della musica ha svelato quanto insopportabile sia la sua condizione, con un controllo ...

Advertising

ilpost : Questa sentenza però fa riferimento a una precedente e diversa richiesta che gli avvocati di Britney Spears avevano… - ilpost : Per la prima volta, Britney Spears ha parlato apertamente contro il padre, che è suo tutore legale e da cui, da ann… - StraNotizie : Britney Spears, parla una famosa collega: “Non mente! Ho visto con i miei occhi cosa fa suo padre”… - webnotitarde : #espectaculos ¡Continua con su tutela! Britney Spears pierde batalla para destituir al padre #jul1 - luisguevara02 : RT @webnotitarde: #espectaculos ¡Continua con su tutela! Britney Spears pierde batalla para destituir al padre #jul1 -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

Una giudice della Los Angeles Superior Court ha respinto la richiesta di rimuovere il padre didalla gestione della conservatorship della figlia. La richiesta era stata avanzata molti mesi fa e quindi non dopo la toccante testimonianza in cui la cantante ha raccontato di essere ...La settimana scorsaha chiesto, con una presa di posizione che ha avuto forte eco mediatica, che il padre Jamie smettesse di occuparsi del suo patrimonio e di tenere sotto uno strettissimo controllo tanto ...Gossip TV. Doccia fredda per Britney Spears: il suo ricorso contro il padre, per riprendere il controllo del suo patrimonio, è stato respinto da un tribunale di Los Angeles. Un tribunale di Los Angele ...La società Bessemer Trust sarà "co-conservator" approfondimento Britney Spears, dalla conservatorship del padre al Free Britney. (Sky Tg24 ) Britney Spears, i giudici respingono di nuovo la richiesta ...