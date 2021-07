Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Brasile: caso Covaxin,procura apre inchiesta su Bolsonaro: (ANSA) - ROMA, 02 LUG - La Procura Gene… - LaPatro93673943 : RT @MediasetTgcom24: Caso Covaxin, la procura del Brasile apre un'inchiesta su Bolsonaro #Covaxin - iconanews : Brasile: caso Covaxin,procura apre inchiesta su Bolsonaro - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Caso Covaxin, la procura del Brasile apre un'inchiesta su Bolsonaro #Covaxin - messveneto : Caso Covaxin, la procura del Brasile apre un’inchiesta su Bolsonaro: L’indagine vuole scoprire eventuali illeciti c… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile caso

ANSA Nuova Europa

La Procura Generale della Repubblica delha avviato un'inchiesta per chiarire se il presidente Jair Bolsonaro abbia commesso illeciti dopo essere stato informato di presunte irregolarità nel contratto per l'acquisto di 20 milioni di ...Il contratto, cancellato martedì dal ministero della Salute, prevedeva il pagamento del prezzo più alto mai pagato dalper un siero anti - Covid.In Brasile sono state somministrate migliaia di dosi di vaccino anti-Covid scadute. Le autorità sanitarie locali hanno riportato la somministrazione di almeno 26.000 dosi scadute di vaccini AstraZenec ...La Procura Generale della Repubblica del Brasile ha avviato un'inchiesta per chiarire se il presidente Jair Bolsonaro abbia commesso illeciti dopo essere stato informato di presunte irregolarità nel c ...