Brasile | Bolsonaro indagato | “Ha coperto sistema di tangenti sull’acquisto del vaccino anti-Covid”

(Di venerdì 2 luglio 2021) A conoscenza di sospette trame di corruzione relative all’acquisto di vaccininon avrebbe mosso un dito, permettendo che i foschi negoziati tra impresari, faccendieri, funzionati ministeriali e politici continuassero senza intoppi. Per questo il presidente del, Jair, saràformalmente dalla Corte suprema federale (Stf) per omissione in atti d’ufficio (prevaricaçao). Qualora le indagini dovessero concludersi con le prove cheabbia commesso un “crimine di responsabilità” per un reato “comune”, sarebbe di competenza del Senato avviare un processo ...

Advertising

fattoquotidiano : La beffa per il Brasile devastato dal virus è che il vaccino serva a far ingrassare le casse del governo Bolsonaro… - CorriereQ : Brasile: caso Covaxin,procura apre inchiesta su Bolsonaro - aranciaverde : RT @globalistIT: Siamo sicuri di voler portare al governo i fans di questo pericoloso idiota? #Bolsonaro #Brasile #vaccini - giornaleradiofm : Approfondimenti: Brasile: caso Covaxin,procura apre inchiesta su Bolsonaro: (ANSA) - ROMA, 02 LUG - La Procura Gene… - AnnaritaNinni : RT @globalistIT: Siamo sicuri di voler portare al governo i fans di questo pericoloso idiota? #Bolsonaro #Brasile #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Bolsonaro

L'indagine vuole scoprire eventuali illeciti commessi dal presidente dopo essere stato informato di presunte irregolarità nell'acquisto di 20 milioni di vaccini contro il . - - >La Procura Generale della Repubblica delha avviato un'inchiesta per chiarire se il presidente Jairabbia commesso illeciti dopo essere stato informato di presunte irregolarità nel contratto per l'acquisto di 20 milioni di ...Il procuratore generale della Repubblica, Humberto Jaqcues de Medeiros indaga per il reato di "prevaricazione" ...La Procura Generale della Repubblica del Brasile ha avviato un'inchiesta per chiarire se il presidente Jair Bolsonaro abbia commesso illeciti dopo essere stato informato di presunte irregolarità nel c ...