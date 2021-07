Boy Scout America accusata di abusi sessuali: raggiunto un maxi accordo da 850 milioni con le vittime (Di venerdì 2 luglio 2021) Boy Scouts of America (Bsa) ha raggiunto un accordo da 850 milioni di dollari con circa 60mila persone che avevano denunciato abusi sessuali nel passato. A quanto riporta la Bbc, citando gli avvocati, si tratterà del più grande accordo di patteggiamento su molestie sessuali mai siglato nella storia degli Stati Uniti. Bsa, la più grande associazione di boy Scout degli Stati Uniti con 111 anni di età, l’anno scorso aveva chiesto scusa per gli abusi, presentato istanza di fallimento e annunciato la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Boys of(Bsa) haunda 850di dollari con circa 60mila persone che avevano denunciatonel passato. A quanto riporta la Bbc, citando gli avvocati, si tratterà del più grandedi patteggiamento su molestiemai siglato nella storia degli Stati Uniti. Bsa, la più grande associazione di boydegli Stati Uniti con 111 anni di età, l’anno scorso aveva chiesto scusa per gli, presentato istanza di fallimento e annunciato la ...

Ecate31 : RT @HuffPostItalia: Boy Scout America accusata di abusi sessuali: raggiunto un maxi accordo da 850 milioni con le vittime - HuffPostItalia : Boy Scout America accusata di abusi sessuali: raggiunto un maxi accordo da 850 milioni con le vittime - marziani52 : Usa, i boy scout offrono 850 milioni di dollari di risarcimento alle vittime di molestie sessuali - TGCOM… - ItaliaInforma2 : Usa: i boy scout accettano di pagare 850 milioni a vittime di abusi. ?? - BSanturbano : RT @Adnkronos: #BoyScouts of America in bancarotta, pagherà il più grande risarcimento per abusi sessuali a minori della storia americana.… -