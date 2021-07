Bosco in fiamme a Porto Santo Stefano, intervengono gli elicotteri per proteggere le case (Di venerdì 2 luglio 2021) Porto Santo Stefano (Grosseto), 2 luglio 2021 - Un incendio boschivo è divampato intorno alle 13 sulle colline alle spalle di Porto Santo Stefano (in provincia di Grosseto). Sul posto sono ... Leggi su lanazione (Di venerdì 2 luglio 2021)(Grosseto), 2 luglio 2021 - Un incendio boschivo è divampato intorno alle 13 sulle colline alle spalle di(in provincia di Grosseto). Sul posto sono ...

Advertising

zazoomblog : Bosco in fiamme a Porto Santo Stefano intervengono gli elicotteri per proteggere le case - #Bosco #fiamme #Porto… - sabrinatehilim : RT @dukana2: Stanno bruciando la #Basilicata ??così dopo potranno trivellare ovunque e mettere tante pale dell#EolicoMafioso ?? - amor_vuelveTX : RT @meschini_nito: Ancora fiamme in Maremma: il fuoco minaccia il bosco, in azione due elicotteri - meschini_nito : Ancora fiamme in Maremma: il fuoco minaccia il bosco, in azione due elicotteri - paoloferrarelli : RT @dukana2: Stanno bruciando la #Basilicata ??così dopo potranno trivellare ovunque e mettere tante pale dell#EolicoMafioso ?? -