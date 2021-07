Bonus vacanze, addio proroga: si può usare fino a dicembre, ma non sarà rinnovato (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Bonus vacanze non sarà rinnovato, ma si potrà spendere solo entro il 31 dicembre 2021. Il governo ha deciso di non riaprire i termini per le domande, bensì di continuare ad incentivare l’utilizzo da parte di quell’oltre milione di famiglie aventi diritto, che il Bonus l’hanno ottenuto ed entro la fine del 2021 possono utilizzarlo. È stata quindi bocciata definitivamente l’ipotesi di proroga dell’utilizzo, che un emendamento al Sostegni bis voleva portare al giugno 2022. A influire su questa decisione, il fatto che la misura non ha riscosso un particolare successo: ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilnon, ma si potrà spendere solo entro il 312021. Il governo ha deciso di non riaprire i termini per le domande, bensì di continuare ad incentivare l’utilizzo da parte di quell’oltre milione di famiglie aventi diritto, che ill’hanno ottenuto ed entro la fine del 2021 possono utilizzarlo. È stata quindi bocciata definitivamente l’ipotesi didell’utilizzo, che un emendamento al Sostegni bis voleva portare al giugno 2022. A influire su questa decisione, il fatto che la misura non ha riscosso un particolare successo: ...

ENIT_italia : È attiva la campagna FTOItalia sui Bonus Vacanze in Agenzia. Tutti gli agenti interessati possono scaricare gratuit… - Italia : Tornano i Bonus Vacanze. Cerca gli agenti che espongono la campagna “?????????? ?????? ???? ?????? ?????????????? ????????????????” e scegli la… - Spooky_The_Tuff : In un Paese civile... 1) Lavoro per tutti 2) Retribuzioni eque 3) Diritti e Doveri garantiti e tutelati In Italia..… - mariello1982 : @ALESSIOFERRARA5 @lucianocapone Ripeto che la digitalizzazione si debba fare (aumento numero di spid) solo perché c… - SeleneColangelo : @peppekorba1 @matteorenzi @ilgiornale E quale sarebbe sta visione politica??? Il job act? L’eliminazione dell’art 1… -