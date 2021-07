Bollettino del 2 luglio | i dati dell’epidemia di oggi in Italia

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il Ministero della Salute,venerdì 2, ha reso noto ildella pandemia da Covid in. (Getty Images)In attesa deldel Ministero della Salute, ecco isull’epidemia della giornata di ieri giovedì 1diffusi tramite la relativa tabella sanitaria. I contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 4.260.788 casi. Il numero degli attualmente positivi è 49.358. Il numero dei guariti è giunto a 4.083.843. I decessi, invece, hanno raggiunto le 127.587 unità. Il numero di persone ricoverate nelle terapie intensive è in ...

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: I casi di Covid-19 dovuti alla variante Delta sono aumentati nel Regno Unito del 46% dalla scorsa settimana. E' quanto em… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: I casi di Covid-19 dovuti alla variante Delta sono aumentati nel Regno Unito del 46% dalla scorsa settimana. E' quanto em… - ASTI_News : Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: stabile la situazione nell’Astigiano - ATNews - News_24it : Latina - Continua il trend positivo dell’andamento del Covid-19 in provincia di Latina. Nessun morto ed un solo ri… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

02 lug 11:12 Gb, +46% di contagi da variante Delta In Gran Bretagna i contagi dovuti alla variante Delta sono aumentati46% dalla scorsa settimana. Secondo l'ultimodiffuso da Public ...Sul sito web dell'Agenzia viene pubblicato undi informazione ai cittadini, secondo la logicaCodice Colore, indicata dal Dipartimento nazionale della protezione civile. A partire ...Sono 13 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 2 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Secondo quanto ...Il governatore Emiliano e il capo dipartimento salute Montanaro diffondono i dati della pandemia nella nostra regione. Tutti i numeri provincia per provincia e la mappa del contagio ...