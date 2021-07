Bollettino del 1 luglio: i dati dell’epidemia di oggi in Italia (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Ministero della Salute, oggi giovedì 1 luglio, ha reso noto il Bollettino della pandemia da Covid in Italia. (Photo by Morris MacMatzen/Getty Images)I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia sono stati diffusi tramite tabella sanitaria dal Ministero della Salute. oggi, stando a quest’ultima, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza è salito a 4.260.788 con un incremento di 882 casi. Diminuiscono i soggetti attualmente positivi che ad oggi ammontano a 49.358 (-1.083). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Ministero della Salute,giovedì 1, ha reso noto ildella pandemia da Covid in. (Photo by Morris MacMatzen/Getty Images)I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus insono stati diffusi tramite tabella sanitaria dal Ministero della Salute., stando a quest’ultima, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza è salito a 4.260.788 con un incremento di 882 casi. Diminuiscono i soggetti attualmente positivi che adammontano a 49.358 (-1.083). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva ...

Advertising

HolySeePress : Discorso del Santo Padre a conclusione della Preghiera ecumenica “Il Signore Dio ha progetti di pace. Insieme per i… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 giugno: 389 nuovi casi, i morti sono 28 - infoitsalute : I numeri del bollettino Covid: 882 nuovi casi, 21 decessi - infoitsalute : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino del 1 luglio - SATELITLGTVUSA1 : RT @HolySeePress: Discorso del Santo Padre a conclusione della Preghiera ecumenica “Il Signore Dio ha progetti di pace. Insieme per il Liba… -