Bollettino Covid-19 di oggi 2 luglio: il punto sui contagi (Di venerdì 2 luglio 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il Bollettino giornaliero contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui contagi Pubblicato il Bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid-19 sono stati 794, su un totale di 199.238 tamponi effettuati. Diminuiscono rispetto ai giorni successivi i ricoveri (-),–16 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il Bollettino di oggi riporta 28 vittime del virus. Il numero dei guariti nelle ... Leggi su zon (Di venerdì 2 luglio 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto ilgiornaliero contenente i dati relativi al-19. IlsuiPubblicato ilgiornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al-19 sono stati 794, su un totale di 199.238 tamponi effettuati. Diminuiscono rispetto ai giorni successivi i ricoveri (-),–16 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Ildiriporta 28 vittime del virus. Il numero dei guariti nelle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I casi di Covid-19 dovuti alla variante Delta sono aumentati nel Regno Unito del 46% dalla scorsa settimana. E' qua… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 2 luglio | Sky TG24 - askanews_ita : I numeri dell’odierno bollettino Covid (in estrema sintesi) - italiaserait : Covid oggi Italia, 794 nuovi contagi e 28 morti: bollettino 2 luglio -