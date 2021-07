Biden sospende le esecuzioni a morte federali reintrodotte da Trump

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joeha sospeso l’esecuzione della pena capitale nelle carceridegli Usa, dopo che l’amministrazione di Donaldl’aveva reintrodotta nel 2020. A dare l’annuncio è stato il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland, che ha fatto sapere di voler “rivedere le politiche del dipartimento di Giustizia assicurando ai detenuti un trattamento equo e umano”. Saranno dunque rivisti i protocolli messi in atto dall’ex procuratore generale William Barr, e una modifica riguarderà anche l’aspetto del dolore e sofferenza associati all’uso del farmaco utilizzato per l’iniezione letale. Negli ...

WASHINGTON. Come promesso in campagna elettorale, Joele esecuzioni capitali federali, ribaltando la prassi reintrodotta da Donald Trump. La moratoria è stata annunciata dal ministro della Giustizia Merrick Gardland, in attesa di una ...Inoltre, come promesso in campagna elettorale, Joele esecuzioni capitali federali, ribaltando la prassi reintrodotta da Donald Trump. La moratoria è stata annunciata dal ministro ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sospeso l'esecuzione della pena capitale nelle carceri federali degli Usa, dopo che l'amministrazione di Donald Trump l'aveva reintrodotta nel 2020. A dare ...