Biden sospende esecuzioni federali ribaltando mossa Trump

Come promesso in campagna elettorale, il presidente degli Stati Uniti Joeha sospeso le esecuzioni federali, ribaltando la prassi reintrodotta da Donald Trump. L'annuncio è stato dato dal ministro della Giustizia, Merrick Gardland, in attesa di una revisione ...Come promesso in campagna elettorale, Joele esecuzioni capitali federali, ribaltando la prassi reintrodotta da Donald Trump. La moratoria è stata annunciata dal ministro della Giustizia Merrick Gardland, in attesa di una ...Il presidente Usa ha ribaltato la precedente prassi introdotta da Donald Trump sospendendo le esecuzioni capitali federali ...USA La prassi era stata reintrodotta dal tycoon dopo 17 anni di moratoria. Ma ora il presidente democratico dice basta ...