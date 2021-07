Biden cancella Trump | stop alle condanne a morte federali

Advertising

globalistIT : Orrore senza fine per il miliardario boia #Biden #trump #penadimorte -

Ultime Notizie dalla rete : Biden cancella

Globalist.it

... arriva dopo che per mesi i gruppi per l'abolizione della pena di morte hanno esortato Joea mantenere le sue promesse. ad_dynè il primo presidente in carica che si oppone apertamente ...... e poi va a scomunicareperché contrario, pur essendo cattolico, a leggi anti - abortiste? Tutto ciò nuoce non poco all'immagine del cattolicesimo, negli aspetti migliori e ne mette ...Biden ha compiuto un importante passo verso la riduzione dell'uso della pena di morte, che si spera, porti ad una sua abolizione totale. Il dipartimento della Giustizia Usa ha annunciato una moratoria ...Biden, l'Unione europea e la Russia: scenari di geopolitica in progress. Vi è un profondo senso di déja vu nella venuta di Biden in Europa alcuni giorni fa. Incontra Boris Johns ...