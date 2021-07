Berlusconi, fidanzata posta per errore foto a letto di Silvio: “Irriconoscibile” (Di venerdì 2 luglio 2021) News La compagna dell’ex premier pubblica (probabilmente per sbaglio) una foto del fidanzato a letto: l’immagine diventa virale Pubblicato su 2 Luglio 2021 Marta Fascina, 31 anni, attuale fidanzata di Silvio Berlusconi, 84, ha postato su Instagram una foto un po’ sbilenca del leader di Forza Italia. Lo scatto, probabilmente pubblicato per sbaglio (infatti è stato prontamente rimosso anche se ormai era stato salvato dagli utenti, divenendo virale in rete), mostra il politico milanese a letto. “Irriconoscibile“, hanno ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) News La compagna dell’ex premier pubblica (probabilmente per sbaglio) unadel fidanzato a: l’immagine diventa virale Pubblicato su 2 Luglio 2021 Marta Fascina, 31 anni, attualedi, 84, hato su Instagram unaun po’ sbilenca del leader di Forza Italia. Lo scatto, probabilmente pubblicato per sbaglio (infatti è stato prontamente rimosso anche se ormai era stato salvato dagli utenti, divenendo virale in rete), mostra il politico milanese a. ““, hanno ...

Advertising

pengueraffaele : La foto di Berlusconi a letto pubblicata per errore e poi rimossa dalla fidanzata - Mauro73432329 : - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: IO SPERIAMO CHE ME LA CAV – LA FOTO DI BERLUSCONI A LETTO POSTATA PER ERRORE DALLA FIDANZATA MARTA - ZzuCicciu : RT @CorvinoSantino: La foto di Silvio #Berlusconi, 84 anni, postata su Instagram dalla fidanzata, pro-tempore, la giovane calabrese Marta F… - CarlaKaky : RT @CorvinoSantino: La foto di Silvio #Berlusconi, 84 anni, postata su Instagram dalla fidanzata, pro-tempore, la giovane calabrese Marta F… -