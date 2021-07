Berlusconi: "Alessia Marcuzzi? Nessun rancore, ma non facciamo più contratti senza prodotto" (Di venerdì 2 luglio 2021) “Adoro Alessia Marcuzzi”, sorride Pier Silvio Berlusconi rispondendo a una domanda sull’addio a Mediaset dopo 25 anni annunciato ieri dalla conduttrice sui social. “Ho grandissimo affetto e grandissima stima per Alessia, è lei che ha lasciato. Per noi - argomenta l’ad e vicepresidente dell’azienda - è una ottima conduttrice che ci piace, non c’è niente che non funzioni. Banalmente non siamo più soliti fare contratti ‘di rete’, in esclusiva a prescindere dal prodotto, per questioni di efficienza. Alessia si è trovata senza un prodotto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) “Adoro”, sorride Pier Silviorispondendo a una domanda sull’addio a Mediaset dopo 25 anni annunciato ieri dalla conduttrice sui social. “Ho grandissimo affetto e grandissima stima per, è lei che ha lasciato. Per noi - argomenta l’ad e vicepresidente dell’azienda - è una ottima conduttrice che ci piace, non c’è niente che non funzioni. Banalmente non siamo più soliti fare‘di rete’, in esclusiva a prescindere dal, per questioni di efficienza.si è trovataun...

